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Комо сделал первое предложение Милану по трансферу защитника

Италия
Обновлено

Сейчас продолжаются переговоры

Комо сделал первое предложение Милану по трансферу защитника

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"Комо" подал официальное предложение "Милану" по переходу защитника Филиппо Терраччано.

По словам Фабрицио Романо, новичок Серии А предлагает арендовать игрока с полным покрытием зарплаты и опцией выкупа. Сейчас между клубами продолжаются переговоры.

21-летний Филиппо за всю свою карьеру сыграл 116 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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Милан Комо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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