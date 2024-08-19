Комо сделал первое предложение Милану по трансферу защитника

"Комо" подал официальное предложение "Милану" по переходу защитника Филиппо Терраччано.

По словам Фабрицио Романо, новичок Серии А предлагает арендовать игрока с полным покрытием зарплаты и опцией выкупа. Сейчас между клубами продолжаются переговоры.

21-летний Филиппо за всю свою карьеру сыграл 116 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.