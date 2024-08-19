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Комо сделал первое предложение Милану по трансферу защитника
Сейчас продолжаются переговоры
"Комо" подал официальное предложение "Милану" по переходу защитника Филиппо Терраччано.
По словам Фабрицио Романо, новичок Серии А предлагает арендовать игрока с полным покрытием зарплаты и опцией выкупа. Сейчас между клубами продолжаются переговоры.
21-летний Филиппо за всю свою карьеру сыграл 116 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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