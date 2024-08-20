Наши за границей. Италия. Довбик как рыба без воды и Малиновский с ключами от полузащиты

Артем Довбик начал "рыбой без воды", Руслан Малиновский - "скрытым последним опорником" с "ключами от полузащиты". Оба в первом туре Серии А сыграли вничью, но контекст этих ничьих абсолютно разный. А Богдан Попов дебютировал в заявке на матч взрослого Высшего дивизиона какой-либо страны.

"Первый тайм был для него нелегким, потому что мы не предоставляли ему достаточно обслуживания. Я считаю, что он отыграл по-настоящему хорошо после перерыва, он тяжело боролся, почти забил и я уверен, что еще забьет много голов". Так подытожил дебют Артема Довбика за "Рому" его наставник Даниэле Де Росси.

Также тренер жаловался на сухое поле, из-за которого просил меньше держать мяч в ногах. Говорил: "Мы должны работать больше над переходом в атакующую треть поля. Когда ты сидишь слишком глубоко и пасуешь поперек поля, ты рискуешь запутаться. Я просил команду быть более вертикальной, во втором тайме мы отодвинули "Кальяри" назад и играли лучше".

Дебют украинца получился сложным. И не только по его вине. На Сардинии всем играть тяжело, и победа "Ромы" здесь в предыдущем сезоне со счетом 4:1 - аномалия. Ветреный вечер в Кальяри - итальянский аналог "дождливого вечера в Стоке". А на этот раз был сухой и жаркий вечер, что вряд ли лучше. Так что 0:0 не удивил.

Еще и сама "Рома" явно была не в форме, плохо двигалась, плохо комбинировала, и это логично било по Довбику. Поскольку, как и Де Росси повторял не раз, речь о форварде штрафной площадки, таране, зависимом от партнеров по команде, от командной игры.

Украинец начинал прессинг высоко, в одиночку. Иногда к нему приближался Лоренцо Пеллегрини. Но не так часто. А остальные были очень далеки. Да и вингеры не играли в пас, а пытались прорваться издали на дриблинге. А на самого Артема посылали длинные мячи, в ситуациях, когда он слишком часто был спиной к воротам без поддержки партнеров по команде, в окружении соперников. Ему пришлось получать такие мячи даже на левом фланге.

Однажды Довбик получил мяч спиной к воротам в центре поля, но тогда рядом с ним был партнер по команде, которому можно было сбросить. Этот партнер и запустил контратаку по левому флангу. Артем побежал, открывался под пас вразрез, мяч не получил, но продолжал бежать и в итоге замыкал навес головой в штрафной. Мяч не достал, лишь задел, но атака была хорошей.

Проблема в том, что больше таких в первом тайме не было. Была похожая в начале второго тайма. Прорыв слева, прострел, Довбик в штрафной спиной к воротам, мяч не трогает, а правильно оставляет Пеллегрини. Но тот бьет в падении слабо и по центру.

В середине второго тайма на поле вышли атакующие полузащитники Бальданци и Дибала. С ними "Рома" наконец-то начала наполнять штрафную соперника игроками. В итоге Довбик замыкал навес Дибалы головой в упор, с трех метров, перепрыгнув защитника. Попал в перекладину. Также раскрутил контратаку троих, бил низом с 20-ти метров (хотя лучше было отдать пас), вратарь отбил, а Пеллегрини уже добивал из офсайда.

В целом Довбик, замененный на 90-ой минуте, коснулся мяча 27 раз, отдал 16 передач. Худший в стартовом составе команды и в том, и в этом. Причем слишком много касаний были далеки от ворот. Лишь три - в штрафной соперника. Хотя по ударам по воротам первый в команде (3). Также выбил два мяча из своей штрафной, помогая в обороне. Пять раз терял мяч. Процент точных передач - 81, низко, но пять игроков стартового состава команды показали еще более низкий.

Оценки от прессы - плохая "5" либо посредственная "5.5". Отмечали низкую активность и плохую связь с партнерами по команде. Кое-где называли "перепуганным", кое-где - "рыбой без воды".

Генуя также известна сильными холодными ветрами. А ее стадион - жарой, то есть мощной поддержкой. Об этом говорил наставник "Интера" Симоне Индзаги. Говорил он и о здоровом организованном сопернике. "Дженоа" была в предыдущем сезоне грозой грандов, очень неудобной для них. Судя по первому матчу нового сезона, такой и осталась. Хотя отыгралась лишь в добавленное время (2:2).

Руслан Малиновский в первом официальном матче команды в сезоне, в Кубке против "Реджаны" из Серии Б неделю тому, вышел на замену на 61-ой минуте и красиво ассистировал на 65-ой. В лиге против "Интера" он вышел в "старте". Работал везде - ближе к своим защитникам и к атаке, справа, слева и в центре. Без блеска, но помогая команде стоять организованно, сохранять структуру и не нервничать против чемпиона.

По касаниям мяча (30) он был в середняках в команде на момент замены на 71-ой минуте. А вот по передачам - 25 - третьим. Второй по процентам точных в команде - 88. Один перехват, один отбор. Один удар по воротам издали на подхвате выбитого углового - неточно. Можно сказать, что он был недостаточно в игре, а в атаке вообще ничего не сделал. Но он боролся, двигался, работал.

Пресса ставила ему большей частью "6". Говоря о жертвенности, беге, хорошей игре с мячом и выведении команды из-под прессинга. Говоря о том, что "держит в руках ключи от полузащиты команды". Лишь отдельные издания посчитали, что сделал мало и поставили "5.5".

Pianeta Genoa назвала его "настоящим последним опорником" команды. А точнее был бы даже эпитет не "настоящий", а более модный сегодня - "фальшивый", "скрытый". Руслан - вроде бы "восьмерка" и двигается вертикально. Но в нужные моменты всегда опускается близко к своим защитникам и помогает им начинать атаки, выходить из-под прессинга, раздает мячи на фланги. То есть важен в тактическом плане, особенно против грандов.

17-летний игрок юношеской сборной Украины Богдан Попов впервые в карьере попал в заявку какой-либо взрослой команды в каком-либо Высшем дивизионе. А именно - "Эмполи" в матче против "Монцы" (0:0). В итоге остался в запасе.

Виктор Коваленко официально числится в "Аталанте", но не попал в заявку на матч лиги против "Лечче" (4:0), несмотря на то, что бергамцы нашли лишь 13 полевых игроков взрослой команды на заявку.

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