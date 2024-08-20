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Уверенная победа Мотты над Фабрегасом. Ювентус - Комо 3:0. Видео голов и обзор матча

Италия
Обновлено

Ювентус - Комо ⋉ {3:0} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ {19.08.2024} ⋇ {Серия А} на UA-Футбол

Уверенная победа Мотты над Фабрегасом. Ювентус - Комо 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" нанёс крупное поражение "Комо" в первом туре чемпионата Италии.

Голами за "бьянконери" отличились Самуэль Мбангула, Тимоти Веа и Андреа Камбьязо.

Отметим, что это был дебютный матч в Серии А для Тьяго Мотты и Сеска Фабрегаса в качестве наставников своих команд ("Ювентуса" и "Комо", соответственно).

1-й тур Серии А.

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Комо" 3:0

Голы: Мбангула 23, Веа 45, Камбьязо 90+1

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Ювентус (Турин) Комо (Италия)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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