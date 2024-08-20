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Мотта - после 3:0 против Комо: Мы отнеслись к ним с уважением

Италия

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Мотта - после 3:0 против Комо: Мы отнеслись к ним с уважением

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал победу над "Комо" (3:0) в поединке первого тура Серии А.

"У меня остались хорошие ощущения от игры Мбангулы. Я жду многого не только от него, но и от остальных. Сегодня он играл, потому что заслуживал выхода на поле. Я рад за него и за команду, потому что мы провели отличный матч.

Мы играли против очень хорошей команды, которая прибыла с большим энтузиазмом после фантастического сезона в Серии Б. Мы отнеслись к ним с уважением, в правильном ключе: защищались, когда нужно было защищаться, а когда мяч переходил к нам - мы располагали игроками высокого индивидуального уровня", - цитирует специалиста Tutto Mercato со ссылкой на DAZN.

Во втором туре чемпионата Италии "бьянконери" сыграют против "Вероны".

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Источник:
Tutto Mercato
Опубликовал: Александр Бураков
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