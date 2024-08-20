Фабрегас: Любой, кто думает, что Комо нацелен на Лигу чемпионов, глубоко ошибается

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас высказался о разгромном поражении от "Ювентуса" (0:3) в первом туре Серии А.

"Я должен пересмотреть игру и тщательно проанализировать, что нам нужно сделать. В прошлом сезоне мы проиграли 0-3 "Палермо", но завершили сезон на более высоком месте, чем они. Нам нужно совершенствоваться, мы увидели разницу в уровне и немного в уверенности. Мы знаем, кто мы, нам нужно двигаться шаг за шагом, потому что это долгосрочный процесс.

Сегодня мы не показали того, чего хотели, но это была доза реальности, потому что это уровень Серии А. Любой, кто думает, что мы нацелены на Лигу чемпионов, глубоко ошибается", - сказал Сеск.