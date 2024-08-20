Гранды не готовы. Кроме тех, у кого очень мало игроков. Итоги первого тура Серии А

Игроки постоянно жалуются, что не готовы к сезону, потому что их отдых после завершившихся лишь в середине июля Евро и Кубка Америки был слишком коротким. Команды опаздывают с трансферами, торгуясь за покупки до последнего евро. Некоторые игроки уже подписаны, но не успели подготовиться к первому туру.

Команды исключают ненужных игроков и отправляют тренироваться в одиночку без каких-либо предложений по ним. Причем иногда по десять человек, как "Ювентус". Игроки отказываются играть, требуя трансфера, причем такие статусные как Виктор Осимхен, Тон Коопмейнерс, Адемола Лукман. Нико Гонсалес и Пауло Дибала не играют или выходят лишь на замену из-за близости трансфера.

Как результат - гранды оказались не готовы к первому туру Серии А. Лишь три из команд Топ-10 предыдущего сезона одержали победы. Причем интересно, что единственные разгромные победы одержали теоретически наиболее проблемные кадрово команды - "Ювентус" и "Аталанта", выставившие в заявку на матч лишь по 13 полевых игроков взрослой команды. С другой стороны, "Наполи", также выставивший мало (15), разгромно проиграл.

"Интер" и "Милан"

Чемпион и явный фаворит нынешнего сезона вышел на матч с командой из предыдущего. Но упустил победу. Ничья в гостях против "Дженоа" - повторение результата предыдущего сезона. И вовсе не провал, поскольку генуэзцы очень боевиты и неудобны для любого гранда, а их стадион очень горяч. Обо всем этом Симоне Индзаги предупреждал перед матчем. Но победа же была близка.

Кто заставлял Биссека играть рукой в своей штрафной в добавленное время? Кто заставлял всегда надежного Зоммера ошибаться, причем не однажды и на голе? Кто заставлял пропускать после забитого на 84-ой минуте?

Лучший бомбардир Лаутаро Мартинес был в плохой физической форме после Копа Америка, но ведь его подстраховал дублем другой форвард Маркус Тюрам, так что здесь не оправдаться. Атака была в порядке. Не была оборона, и Индзаги признал, что нельзя пропускать такие голы. Он говорил, что команда в целом была сфокусированной, но вдруг выключалась. Хотя говорил и об усталости, как и все.

"Футбол ничего тебе не должен. Мы должны были сделать больше", - Симоне уяснил реальность.

"Милан" также вышел с составом предыдущего сезона. Что как раз не позитив. Поскольку ему усиление было очень нужно. Оно есть, но к первому матчу Мората, Павлович, Рояль, Фофана опоздали. А усталость Тео Эрнандеса после Евро вынудила ставить левым защитником правого вингера Салемакерса. Последний в итоге побывал в матче и правым вингером, и правым защитником.

Усталость Рейндерса после Евро вынудила ставить в центр поля Лофтуса-Чика. И вместо того, чтобы прикрыть его опорником, Паулу Фонсека решил выставить Кристиана Пулишича "десяткой", как и в летних товарищеских матчах. В итоге получились совершенно оголенные центр поля и оборона "россонери", в итоге получилось, что они даже территориально не могли переиграть "Торино". Решение тренера выставить в обороне Тиава, а не Габбию также было ошибкой.

В итоге получилась игра как в предыдущем сезоне, без руки нового тренера. Рука эта почувствовалась лишь заменами. Альваро Мората вышел и в дебютном матче забил, Рейндерс вышел и практически ассистировал ему. Замена Муса ассистировала замене Окафору. Благодаря этому удалось после 88-ой минуты отыграться с 0:2 на 2:2. Но "Милан" не должен считать такой матч положительным.

"Мы все же подали сигнал, поскольку были практически мертвы, но вернулись. Но мы должны тяжело работать и изменить наш менталитет, потому что нам нужны победы", - итог Мораты.

"Рома", "Фиорентина", "Болонья"

Нужно менять менталитет и "Роме" с "Фиорентиной". Они играли на выезде против аутсайдера и новичка. Да, выезд в Кальяри всегда тяжел, и местная команда не проиграла дома уже четырем из пяти последних гостей из Топ-10 (а пятой проиграла на 13-ой добавленной минуте). Но команды, которые хотят в Лигу Чемпионов, должны выцарапывать победы в таких матчах. Такие банальные проходные ничьи уже много стоили им в предыдущих сезонах.

"Рома" долго играла без плана и желания. С огромными разрывами между линиями, без высокого прессинга. Начала просыпаться лишь после замен на атаку - Томмазо Бальданци, Пауло Дибалы. Да и тогда попадал в каркас ворот не только Артем Довбик, но и игрок "Кальяри" Разван Марин. Римляне как раз успели подвести новичков и выпустили их с первых минут, но Довбик, Суле и Ле Фе выглядели совершенно отключенными от команды.

"Мы должны работать больше над переходом в атакующую треть поля. Когда ты сидишь слишком глубоко и пасуешь поперек поля, ты рискуешь запутаться. Я просил команду быть более вертикальной, во втором тайме мы отодвинули "Кальяри" назад и играли лучше", - заявил Даниэле Де Росси. На самом деле и во втором тайме выглядело недостаточно, а ничья - заслуженной.

"Фиорентина" же вновь безраздельно владела мячом, но вновь, как и в три года с Винченцо Итальяно, подвела ужасная реализация. Удалось забить лишь прямым штрафным. А в первом матче с Раффаэле Палладино она еще и пропускала слишком много контратак. Ее вратарь Пьетро Терраччьяно несколько раз спасал. Палладино просит времени и терпения, заявляет, что команда все еще строится. Что ж, как и все.

"Болонья" также должна научиться превращать банальные ничьи в победы. Тем более - дома против аутсайдера. После сенсационного сезона логика и история обещают ей провал. Тем более - без Тьяго Мотты, Джошуа Зиркзее и Риккардо Калафиори. Игрокам на замену куплены ноунеймы, новый тренер Винченцо Итальяно играет отнюдь не в футбол Мотты, да и никогда не доводил свои команды до Топ-6. Так что нужно многое доказывать.

"Россоблу" играли против "Удинезе" как раз скорее как команда Итальяно, нежели Мотты. 75 процентов владения мячом, 22:4 по ударам по воротам, ужасная реализация. Будто "Фиорентина" предыдущего сезона. А она как раз тогда дома "Удинезе" не переиграла. Не переиграла тогда его, кстати, и "Болонья", причем в обоих матчах. У нее бывали неожиданные ничьи против аутсайдеров. Так что просто тенденция сохранилась.

"Наполи"

Кому срочно нужно менять менталитет, так это "Наполи". Антонио Конте также говорит о начале стройки, о критическом, деликатном моменте в истории клуба, о нулевом годе и не знает, когда команда будет готова - через полгода, год или два. Но даже в процессе стройки она не имеет никакого права быть разгромленной аутсайдером и, как сам Конте сказал, растаять как снег на солнце.

Первый тайм еще был похож на матчи "Ромы", "Фиорентины", "Болоньи". Ничейный с огромным территориальным преимуществом "Наполи". С грубыми ошибками "Вероны", с кое-какими моментами. Конте считает, что тогда на поле была лишь одна команда. Но и тогда моментов было мало, да и те - с ошибок соперника либо с редких подключений своих опорников. Во втором же тайме наступил полный развал против слишком легких контратак "Вероны".

Конте даже не стал жаловаться, не стал в который раз говорить о проблемах, а признал неприемлемый второй тайм и извинялся перед болельщиками.

"Ювентус", "Аталанта", "Лацио"

Учитывая огромные кадровые проблемы (напомню, по 13 полевых игроков взрослого состава в заявке), ссоры с игроками, которыми СМИ забивают голову десятки раз в день, можно было бы ожидать и неудачи "Ювентуса" и "Аталанты". Последняя еще и летела из обидного поражения в Суперкубке УЕФА из Варшавы на юг Италии. Но обе наоборот, разгромили. Пусть и соперники не из сильных, в том числе новичок лиги "Комо".

В 20 первых минут матчей оба гранда не играли в футбол. Ясно, что после таких потрясений нужно было время для адаптации. Но тогда они хотя бы ничего не позволяли соперникам. А затем прорвало, пошли голы и другие опасные моменты.

В "Аталанте" сделали по дублю новички - Брешианини и Ретеги. Причем первый присоединился к команде лишь несколько дней назад и вообще в карьере за сезон никогда не забивал более четырех мячей. Теперь у него половина за один матч и первый дубль в карьере.

Да и второй забил 28 процентов того, что за весь предыдущий сезон в лиге. Еще и заработав пенальти. Следует также отметить работу латералей Руджери и Дзаппакосты.

В "Ювентусе" также отличились крайние защитники. Точнее, бывшие крайние защитники, на момент своего гола игравшие правых вингеров. Тимоти Веа и Андреа Камбиазо - неожиданные бомбардиры. А еще более неожиданный - 20-летний вингер Самуэль Мбангула, дебютировавший в Высшем дивизионе какой-либо страны в карьере, сразу же вышедший в стартовом составе и сразу же забивший.

Тьяго Мотта даже рассказал, что Веа был травмирован и пришел в центр штрафной замыкать голевой прострел практически пешком, хромая. Но замкнул, еще и пробил мощно.

Джан Пьеро Гасперини благодарил игроков за перфоманс в таких обстоятельствах, который назвал "великолепным" и "блестящим". Мотта также был очень доволен, особенно молодыми игроками Мбангулой и Кенаном Йилдизом, но и подчеркнул, как тяжело работал лидер атаки Душан Влахович, проведший бледный матч.

"Лацио" начало своего матча вообще провалил, пропустив на третьей минуте. Но заиграл еще ранее, чем туринцы и бергамцы, забил быстрее. И в итоге выиграл довольно комфортно. Как и "Юве", дома у новичка лиги. Хотя здесь "Венеция" просто подарила ему все три гола, привезя их в непозволительной манере. Наступая на мяч на линии своей штрафной, привозя пенальти и автогол. Но и за такие забитые дают три очка.

Без Чиро Иммобиле, Луиса Альберто, Фелипе Андерсона и с их заменами из "Вероны", "Салернитаны" и "Хатайспора", с тренером из "Вероны" Марко Барони, "Лацио" начинает новую эру без ожиданий, с протестами болельщиков против руководства. Потому каждая победа может принести уверенность в себе и спокойствие. Барони остался этой очень доволен, особенно сплоченностью и желанием игроков. При этом признавая, что и он и игроки должны еще многое доказать.

Середняки и аутсайдеры

Как и в последние сезоны, середняки и аутсайдеры явно не собираются облегчать жизнь грандам и готовы отбирать у них очки в любой момент. "Дженоа" даже без авторов 21-го гола из ее 45-ти в предыдущем сезоне Гудмундссона и Ретеги осталась зубастой, "Торино" остался таким даже без лидера обороны Буонджорно и тренера Ивана Юрича, а "Кальяри" - без Клаудио Раньери. Новичок "Парма" и старожил "Удинезе" выступили упрямо и собранно.

"Верона" без Барони и с Паоло Дзанетти и вовсе выступила блестяще. Причем все три гола забили совсем неизвестные новички из колумбийской и второй голландской лиг Москера (дубль) и Ливраменто.

Правда, беспокоят новички "Комо" и "Венеция", которых хватило очень ненадолго. Развал боевитого "Лечче" довольно странный. Ну а "Монцу", которая в предыдущие два сезона стучалась в Топ-10, в гостях у аутсайдера "Эмполи" выручил вратарь. Алессандро Неста начинает тренерскую карьеру в Серии А невзрачно.

Лучший игрок тура - Марко Брешианини ("Аталанта"). Дубль после всего нескольких дней в команде

Прорыв тура - Даниэль Москера ("Эллас Верона"). Дебют в европейских лигах, выход на замену и дубль против "Наполи"

Разочарование тура - "Наполи". Как снег на солнце

Лучший вратарь тура - Мадука Окойе ("Удинезе"). Выдержал против 22-ух ударов "Болоньи"

Лучший тренер тура - Паоло Дзанетти ("Эллас Верона"). Такая замена и такая победа

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