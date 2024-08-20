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Торино нацелился на защитника Фейеноорда

Италия

Норвежский футболист готов покинуть свой клуб

Торино нацелился на защитника Фейеноорда

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Торино" ведет переговоры о трансфере Маркуса Педерсена из "Фейеноорда".

Как сообщает Фабрицио Романо, норвежский защитник является приоритетной целью для итальянского клуба. Сам Педерсен положительно настроен на переход.

Маркус в прошлом сезоне выступал за "Сассуоло" на правах аренды, где сыграл 30 матчей и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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