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Торино нацелился на защитника Фейеноорда
Норвежский футболист готов покинуть свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Торино" ведет переговоры о трансфере Маркуса Педерсена из "Фейеноорда".
Как сообщает Фабрицио Романо, норвежский защитник является приоритетной целью для итальянского клуба. Сам Педерсен положительно настроен на переход.
Маркус в прошлом сезоне выступал за "Сассуоло" на правах аренды, где сыграл 30 матчей и отдал 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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