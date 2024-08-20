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Защитник Ювентуса может подписать контракт с Ромой
Продолжаются переговоры
transfermarkt
Защитник "Ювентуса" Тьягу Джало согласился перейти в "Рому". Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
"Рома" уже ведет переговоры с туринским клубом. "Бьянконери" требуют за аренду игрока 1 миллион евро с правом выкупа за 6 млн евро плюс процент от суммы следующей продажи.
Тьягу присоединился к "Ювентусу" в январе 2024 года из "Лилля". Футболист за всю свою карьеру забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 138 матчах.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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