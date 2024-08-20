  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитник Ювентуса может подписать контракт с Ромой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ювентуса может подписать контракт с Ромой

Италия
Обновлено

Продолжаются переговоры

Защитник Ювентуса может подписать контракт с Ромой

transfermarkt

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Тьягу Джало согласился перейти в "Рому". Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

"Рома" уже ведет переговоры с туринским клубом. "Бьянконери" требуют за аренду игрока 1 миллион евро с правом выкупа за 6 млн евро плюс процент от суммы следующей продажи.

Тьягу присоединился к "Ювентусу" в январе 2024 года из "Лилля". Футболист за всю свою карьеру забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 138 матчах.

Читайте такжеГранды не готовы. Кроме тех, у кого очень мало игроков. Итоги первого тура Серии А
По теме
yellow-arrow
Мората получил травму в дебютном матче за Милан
yellow-arrow
Торино нацелился на защитника Фейеноорда
yellow-arrow
Барселона готова включить одного из пяти игроков в сделку по Леау - Mundo Deportivo
Ювентус (Турин) Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости