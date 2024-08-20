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Мората получил травму в дебютном матче за Милан
Плохие новости
Getty Images/Global Images Ukraine
Летний новичок "Милана" Альваро Мората получил травму в своем дебютном матче за команду против "Торино" (2:2).
Испанец получил травму мышцы, из-за чего он пропустит как минимум три недели.
Напомним, что Альваро присоединился к "Милану" 19 июля из мадридского "Атлетико" за 13 миллионов евро.
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