Мората получил травму в дебютном матче за Милан

Летний новичок "Милана" Альваро Мората получил травму в своем дебютном матче за команду против "Торино" (2:2).

Испанец получил травму мышцы, из-за чего он пропустит как минимум три недели.

Напомним, что Альваро присоединился к "Милану" 19 июля из мадридского "Атлетико" за 13 миллионов евро.