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Мората получил травму в дебютном матче за Милан

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Мората получил травму в дебютном матче за Милан

Getty Images/Global Images Ukraine

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Летний новичок "Милана" Альваро Мората получил травму в своем дебютном матче за команду против "Торино" (2:2).

Испанец получил травму мышцы, из-за чего он пропустит как минимум три недели.

Напомним, что Альваро присоединился к "Милану" 19 июля из мадридского "Атлетико" за 13 миллионов евро.

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Альваро Мората Милан
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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