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Ювентус надеется подписать вингера Фиорентины в течение 48 часов
Об этом сообщает Sky Sport Italia
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" пытается подписать аргентинского вингера Нико Гонсалеса из "Фиорентины".
Как сообщает Sky Sport Italia, туринский клуб надеется завершить сделку о трансфере игрока "фиалок" в течение следующих 48 часов. "Ювентус" хочет вложиться в 30 миллионов евро плюс 4-5 млн бонусов.
Гонсалес за всю свою карьеру сыграл 251 матч, забил 72 гола и отдал 31 результативную передачу.
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Источник:Sky Sport Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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