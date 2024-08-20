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Ювентус надеется подписать вингера Фиорентины в течение 48 часов

Италия

Об этом сообщает Sky Sport Italia

Ювентус надеется подписать вингера Фиорентины в течение 48 часов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" пытается подписать аргентинского вингера Нико Гонсалеса из "Фиорентины".

Как сообщает Sky Sport Italia, туринский клуб надеется завершить сделку о трансфере игрока "фиалок" в течение следующих 48 часов. "Ювентус" хочет вложиться в 30 миллионов евро плюс 4-5 млн бонусов.

Гонсалес за всю свою карьеру сыграл 251 матч, забил 72 гола и отдал 31 результативную передачу.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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