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Наполи объявил о подписании экс-игрока Шахтера

Италия

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Наполи объявил о подписании экс-игрока Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" подписал контракт с бразильским вингером "Бенфики" Давидом Нересом.

Клубы пока не сообщают деталей сделки, но СМИ пишут, что игрок заключил 4-летний договор. А сумма трансфера составляет 28 миллионов евро.

Нерес играл за донецкий "Шахтер" с 14 января 2022 года по 1 июля 2022 года. Бразилец за всю свою карьеру сыграл 281 матч, в которых забил 74 гола и отдал 69 ассистов.

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Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Наполи Давид Нерес
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Источник:
napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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