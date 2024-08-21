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Наполи объявил о подписании экс-игрока Шахтера
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" подписал контракт с бразильским вингером "Бенфики" Давидом Нересом.
Клубы пока не сообщают деталей сделки, но СМИ пишут, что игрок заключил 4-летний договор. А сумма трансфера составляет 28 миллионов евро.
David is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 21, 2024
???? Leggi il comunicato: https://t.co/ii9LrRR9gd
???? #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeNeres pic.twitter.com/QUpq0RkhES
Нерес играл за донецкий "Шахтер" с 14 января 2022 года по 1 июля 2022 года. Бразилец за всю свою карьеру сыграл 281 матч, в которых забил 74 гола и отдал 69 ассистов.
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