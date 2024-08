Наполи объявил о подписании экс-игрока Шахтера

"Наполи" подписал контракт с бразильским вингером "Бенфики" Давидом Нересом.

Клубы пока не сообщают деталей сделки, но СМИ пишут, что игрок заключил 4-летний договор. А сумма трансфера составляет 28 миллионов евро.

