Комо вскоре подпишет хавбека мадридского Реала - Романо

"Комо" подпишет полузащитника Нико Паса из мадридского "Реала". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, новичок Серии А выложит за игрока 6 миллионов евро. Кроме того, "Реал" получит 50% от суммы будущей продажи игрока. Также у мадридского клуба остается право на выкуп Паса.

В прошлом сезоне Нико сыграл 38 матчей, из них 8 - за взрослую команду королевского клуба. Также хавбек забил 11 голов и отдал 4 ассиста.