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Комо вскоре подпишет хавбека мадридского Реала - Романо
Нико Паса перейдет в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" подпишет полузащитника Нико Паса из мадридского "Реала". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, новичок Серии А выложит за игрока 6 миллионов евро. Кроме того, "Реал" получит 50% от суммы будущей продажи игрока. Также у мадридского клуба остается право на выкуп Паса.
В прошлом сезоне Нико сыграл 38 матчей, из них 8 - за взрослую команду королевского клуба. Также хавбек забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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