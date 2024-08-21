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Комо вскоре подпишет хавбека мадридского Реала - Романо

Италия

Нико Паса перейдет в Серию А

Комо вскоре подпишет хавбека мадридского Реала - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Комо" подпишет полузащитника Нико Паса из мадридского "Реала". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, новичок Серии А выложит за игрока 6 миллионов евро. Кроме того, "Реал" получит 50% от суммы будущей продажи игрока. Также у мадридского клуба остается право на выкуп Паса.

В прошлом сезоне Нико сыграл 38 матчей, из них 8 - за взрослую команду королевского клуба. Также хавбек забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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Реал (Мадрид) Нико Пас Комо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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