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Лукаку близок к возвращению в Серию А
Продолжаются переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Челси" Ромелу Лукаку приближается к полноценному переходу в итальянскую Серию А.
По информации Фабрицио Романо, "Наполи" и "Челси" ведут активные переговоры по трансферу бельгийского форварда. Директор итальянского гранда в ближайшее время отправится в Лондон, чтобы лично встретиться с представителями английского клуба.
Напомним, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в "Роме", и отметился в составе "волков" 20 голами и 4 результативными передачами в 47 матчах во всех турнирах.
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