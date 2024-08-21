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Лукаку близок к возвращению в Серию А

Италия
Обновлено

Продолжаются переговоры

Лукаку близок к возвращению в Серию А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Челси" Ромелу Лукаку приближается к полноценному переходу в итальянскую Серию А.

По информации Фабрицио Романо, "Наполи" и "Челси" ведут активные переговоры по трансферу бельгийского форварда. Директор итальянского гранда в ближайшее время отправится в Лондон, чтобы лично встретиться с представителями английского клуба.

Напомним, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в "Роме", и отметился в составе "волков" 20 голами и 4 результативными передачами в 47 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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