Официально: Ювентус подписал контракт с защитником Милана

"Ювентус" арендовал защитника Пьера Калюлю из "Милана".

Футболист подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2025 года.

Pierre Kalulu joins from Milan on loan ✍️



Welcome, Pierre! ⚪️⚫️ — JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 21, 2024

Пьер выступает за "россонери" с 2020 года. Защитник за "Милан" сыграл 112 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.