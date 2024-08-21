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Официально: Ювентус подписал контракт с защитником Милана
Калюлю временно сменил команду
Фото: acmilan.com
"Ювентус" арендовал защитника Пьера Калюлю из "Милана".
Футболист подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2025 года.
Pierre Kalulu joins from Milan on loan ✍️— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 21, 2024
Welcome, Pierre! ⚪️⚫️
Пьер выступает за "россонери" с 2020 года. Защитник за "Милан" сыграл 112 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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