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Милан представил серый комплект выездной формы
Видеопрезентация
AC Milan
"Милан" презентовал третью форму на сезон 2024/25.
"Культура ФК "Милана" процветает благодаря креативности и ярким цветам. Новый комплект привносит на поле свежие, новые цвета, добавляя совершенно новый смысл красивой игре. Он выполнен в теневом сером цвете с воротником и рукавами цвета свежей мяты, с деталями из виноградного тумана на воротнике, включая однотонную версию клубного герба, чтобы выразить присущий миланцам стиль", - говорится в сообщении пресс-службы "россонери".
Впервые в этой форме "Милан" выйдет 24 августа на выездной матч с "Пармой".
Welcome to Milan(ismo) ????????????— AC Milan (@acmilan) August 22, 2024
Introducing the 24/25 @pumafootball x #ACMilan Third Kit ✨????#MadeWithMilanismo pic.twitter.com/lHBcN18P6p
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