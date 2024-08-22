Милан представил серый комплект выездной формы

"Милан" презентовал третью форму на сезон 2024/25.

"Культура ФК "Милана" процветает благодаря креативности и ярким цветам. Новый комплект привносит на поле свежие, новые цвета, добавляя совершенно новый смысл красивой игре. Он выполнен в теневом сером цвете с воротником и рукавами цвета свежей мяты, с деталями из виноградного тумана на воротнике, включая однотонную версию клубного герба, чтобы выразить присущий миланцам стиль", - говорится в сообщении пресс-службы "россонери".