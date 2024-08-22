  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан представил серый комплект выездной формы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан представил серый комплект выездной формы

Италия

Видеопрезентация

Милан представил серый комплект выездной формы

AC Milan

Новина українською

"Милан" презентовал третью форму на сезон 2024/25.

"Культура ФК "Милана" процветает благодаря креативности и ярким цветам. Новый комплект привносит на поле свежие, новые цвета, добавляя совершенно новый смысл красивой игре. Он выполнен в теневом сером цвете с воротником и рукавами цвета свежей мяты, с деталями из виноградного тумана на воротнике, включая однотонную версию клубного герба, чтобы выразить присущий миланцам стиль", - говорится в сообщении пресс-службы "россонери".

Впервые в этой форме "Милан" выйдет 24 августа на выездной матч с "Пармой".

По теме
yellow-arrow
Ману Коне близок к тому, чтобы покинуть менхенгладбахскую Боруссию
yellow-arrow
Барселона заинтересована в трансфере игрока Ювентуса Федерико Кьезы
yellow-arrow
Официально: Ювентус подписал контракт с защитником Милана
Серия А Милан форма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AC Milan
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости