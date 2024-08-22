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Бывший хавбек Барселоны вскоре присоединится к Комо - Романо
Ждем официально
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Серхи Роберто недавно покинул "Барселону" и стал свободным агентом.
Как сообщает Фабрицио Романо, воспитанник Ла Масии завершил свой переход в новичка Серии А ФК "Комо". Он подпишет двухлетний контракт, который будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
Напомним, что в системе "Барселоны" Роберто находился с 2006 года. За основную команду хавбек начал выступать с 2010 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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