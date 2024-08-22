Бывший хавбек Барселоны вскоре присоединится к Комо - Романо

Полузащитник Серхи Роберто недавно покинул "Барселону" и стал свободным агентом.

Как сообщает Фабрицио Романо, воспитанник Ла Масии завершил свой переход в новичка Серии А ФК "Комо". Он подпишет двухлетний контракт, который будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что в системе "Барселоны" Роберто находился с 2006 года. За основную команду хавбек начал выступать с 2010 года.