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Бывший хавбек Барселоны вскоре присоединится к Комо - Романо

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Бывший хавбек Барселоны вскоре присоединится к Комо - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Серхи Роберто недавно покинул "Барселону" и стал свободным агентом.

Как сообщает Фабрицио Романо, воспитанник Ла Масии завершил свой переход в новичка Серии А ФК "Комо". Он подпишет двухлетний контракт, который будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что в системе "Барселоны" Роберто находился с 2006 года. За основную команду хавбек начал выступать с 2010 года.

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Барселона Серхи Роберто Комо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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