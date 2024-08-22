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Аталанта объявила о трансфере правого защитника из Торино

Италия

Официально

Аталанта объявила о трансфере правого защитника из Торино

Фото: inter.it

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"Аталанта" осуществила трансфер правого защитника Рауля Белланови из "Торино".

Клуб не сообщает деталей сделки, но СМИ пишут, что игрок подписал контракт до 30 июня 2029 года. "Торино" получил 20 миллионов евро.

Рауль в сезоне 2023/24 сыграл 39 матчей, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

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Аталанта (Бергамо) Торино Рауль Белланова
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Источник:
Atalanta
Опубликовал: Екатерина Власова
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