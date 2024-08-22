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Аталанта объявила о трансфере правого защитника из Торино
Официально
Фото: inter.it
"Аталанта" осуществила трансфер правого защитника Рауля Белланови из "Торино".
Клуб не сообщает деталей сделки, но СМИ пишут, что игрок подписал контракт до 30 июня 2029 года. "Торино" получил 20 миллионов евро.
Che ???????????????????? storia! Bentornato Raoul! ????????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 22, 2024
Welcome back Raoul! ????????#Bellanova || #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/mnBVzXaEH4
Рауль в сезоне 2023/24 сыграл 39 матчей, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
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Источник:Atalanta
Опубликовал: Екатерина Власова
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