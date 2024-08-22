  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Звездный одноклубник Довбика отклонил выгодное предложение от саудовского клуба
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный одноклубник Довбика отклонил выгодное предложение от саудовского клуба

Италия

Пауло Дибала остается в Серии А

Звездный одноклубник Довбика отклонил выгодное предложение от саудовского клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала продолжит выступления за римскую команду.

Как сообщает Фабрицио Романо, игрок отказался от трехлетнего контракта на 75 миллионов евро от саудовского клуба "Аль-Кадисии".

Отметим, что в составе "Ромы" Дибала выступает с 2022 года. Ранее Пауло выступал за "Ювентус", "Палермо" и "Институто".

Читайте такжеДовбик начал интенсивные занятия по итальянскому языку с частным преподавателем
По теме
yellow-arrow
19-летний украинец продлил контракт с Ювентусом и отправился в аренду в Швейцарию
yellow-arrow
Генеральный директор Милана - о возможном уходе Леао: Он не покинет клуб
yellow-arrow
Аталанта объявила о трансфере правого защитника из Торино
Пауло Дибала Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости