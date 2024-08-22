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Звездный одноклубник Довбика отклонил выгодное предложение от саудовского клуба
Пауло Дибала остается в Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала продолжит выступления за римскую команду.
Как сообщает Фабрицио Романо, игрок отказался от трехлетнего контракта на 75 миллионов евро от саудовского клуба "Аль-Кадисии".
Отметим, что в составе "Ромы" Дибала выступает с 2022 года. Ранее Пауло выступал за "Ювентус", "Палермо" и "Институто".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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