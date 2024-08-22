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Официально: Торино арендовал правого защитника Фейеноорда
Норвежский футболист переходит в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine
"Торино" арендовал правого защитника Маркуса Педерсена из "Фейеноорда" до июня 2025 года.
В контракте 24-летнего норвежца есть пункт об обязательном выкупе при выполнении определенных условий.
Добавим, что Маркус в прошлом сезоне выступал за "Сассуоло" на правах аренды, где сыграл 30 матчей и отдал 2 ассиста.
Marcus Holmgren Pedersen— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 22, 2024
16 luglio 2000, Hammerfest
Esterno, Torino Football Club pic.twitter.com/yg1gc9Jgq0
Педерсен за всю свою карьеру провел 181 поединок, в которых забил 4 мяча и отдал 18 результативных передач.
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