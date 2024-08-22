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Официально: Торино арендовал правого защитника Фейеноорда

Италия
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Норвежский футболист переходит в Серию А

Официально: Торино арендовал правого защитника Фейеноорда

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Торино" арендовал правого защитника Маркуса Педерсена из "Фейеноорда" до июня 2025 года.

В контракте 24-летнего норвежца есть пункт об обязательном выкупе при выполнении определенных условий.

Добавим, что Маркус в прошлом сезоне выступал за "Сассуоло" на правах аренды, где сыграл 30 матчей и отдал 2 ассиста.

Педерсен за всю свою карьеру провел 181 поединок, в которых забил 4 мяча и отдал 18 результативных передач.

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Источник:
Torino FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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