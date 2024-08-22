Официально: Торино арендовал правого защитника Фейеноорда

"Торино" арендовал правого защитника Маркуса Педерсена из "Фейеноорда" до июня 2025 года.

В контракте 24-летнего норвежца есть пункт об обязательном выкупе при выполнении определенных условий.

Добавим, что Маркус в прошлом сезоне выступал за "Сассуоло" на правах аренды, где сыграл 30 матчей и отдал 2 ассиста.

Marcus Holmgren Pedersen

16 luglio 2000, Hammerfest

Esterno, Torino Football Club pic.twitter.com/yg1gc9Jgq0 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 22, 2024

Педерсен за всю свою карьеру провел 181 поединок, в которых забил 4 мяча и отдал 18 результативных передач.