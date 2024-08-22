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Венеция подписала контракт с хавбеком Ювентуса
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Венеция" подписала центрального полузащитника Ганса Николусси-Кавильи из "Ювентуса".
24-летний итальянец заключил с "Венецией" контракт аренды, который рассчитан до 30 июня 2025 года. В договоре есть пункт об обязательном выкупе игрока.
Nicolussi Caviglia joins Venezia FC.— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) August 22, 2024
Welcome, Hans. https://t.co/KcxN4QsGF1 pic.twitter.com/dYNnM5BYrm
Ганс в прошлом сезоне провел 10 матчей за "Ювентус", где отметился 1 результативным пасом.
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