  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Венеция подписала контракт с хавбеком Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Венеция подписала контракт с хавбеком Ювентуса

Италия

Официально

Венеция подписала контракт с хавбеком Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Венеция" подписала центрального полузащитника Ганса Николусси-Кавильи из "Ювентуса".

24-летний итальянец заключил с "Венецией" контракт аренды, который рассчитан до 30 июня 2025 года. В договоре есть пункт об обязательном выкупе игрока.

Ганс в прошлом сезоне провел 10 матчей за "Ювентус", где отметился 1 результативным пасом.

По теме
yellow-arrow
Официально: Торино арендовал правого защитника Фейеноорда
yellow-arrow
Звездный одноклубник Довбика отклонил выгодное предложение от саудовского клуба
yellow-arrow
19-летний украинец продлил контракт с Ювентусом и отправился в аренду в Швейцарию
Венеция Ювентус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
venezia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости