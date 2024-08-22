Венеция подписала контракт с хавбеком Ювентуса

"Венеция" подписала центрального полузащитника Ганса Николусси-Кавильи из "Ювентуса".

24-летний итальянец заключил с "Венецией" контракт аренды, который рассчитан до 30 июня 2025 года. В договоре есть пункт об обязательном выкупе игрока.

Ганс в прошлом сезоне провел 10 матчей за "Ювентус", где отметился 1 результативным пасом.