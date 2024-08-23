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Ювентус подписал новый контракт со своим центральным хавбеком
Официально
Центральный полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни подписал новый контракт с клубом.
Теперь договор 25-летнего американца рассчитан до 30 июня 2026 года.
Маккенни выступает за Ювентус с 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Уэстона в 28 миллионов евро.
✍️ ???????????????????????????????? 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 23, 2024
Weston signs on in ⚪️⚫️!
Добавим, что хавбек в прошлом сезоне сыграл 38 матчей, в которых отдал 10 ассистов.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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