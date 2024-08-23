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Ювентус подписал новый контракт со своим центральным хавбеком

Италия
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Официально

Ювентус подписал новый контракт со своим центральным хавбеком

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Центральный полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни подписал новый контракт с клубом.

Теперь договор 25-летнего американца рассчитан до 30 июня 2026 года.

Маккенни выступает за Ювентус с 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Уэстона в 28 миллионов евро.

Добавим, что хавбек в прошлом сезоне сыграл 38 матчей, в которых отдал 10 ассистов.

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Ювентус (Турин) Уэстон Маккенни
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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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