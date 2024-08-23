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Новичок Серии А подписал бывшего капитана Барселоны
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Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник Серхи Роберто присоединился к новичку Серии А ФК "Комо".
Хавбек подписал двухлетний контракт, который имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
Напомним, что в системе "Барселоны" Роберто находился с 2006 года. За основную команду Серхи начал выступать с 2010 года. А уже летом 2024 года покинул испанский гранд.
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Источник:Como
Опубликовал: Екатерина Власова
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