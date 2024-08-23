Новичок Серии А подписал бывшего капитана Барселоны

Центральный полузащитник Серхи Роберто присоединился к новичку Серии А ФК "Комо".

Хавбек подписал двухлетний контракт, который имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что в системе "Барселоны" Роберто находился с 2006 года. За основную команду Серхи начал выступать с 2010 года. А уже летом 2024 года покинул испанский гранд.