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Челси и Наполи не могут договориться о трансфере Лукаку
Будущее нападающего пока неизвестно
Getty Images / Global Images Ukraine
Трансферная сага вокруг нападающего "Челси" Ромелу Лукаку продолжается.
Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" и "Наполи" пока не нашли компромисса относительно будущего бельгийского форварда. Лондонский клуб хочет получить 37 миллионов фунтов стерлингов. Однако "Наполи" не спешит платить такую сумму, итальянцы пытаются снизить стоимость трансфера форварда.
Напомним, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в "Роме", и отметился в составе "волков" 20 голами и 4 результативными передачами в 47 матчах во всех турнирах.
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