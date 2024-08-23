Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансферная сага завершена. Челси и Наполи договорились о переходе Лукаку
Here we go
Getty Images / Global Images Ukraine
После длительных переговоров, лондонский "Челси" и "Наполи" пришли к согласию по трансферу бельгийского форварда "синих" Ромелу Лукаку.
По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 30 миллионов евро фиксированной платы и дополнительные бонусы, которые могут довести общую стоимость сделки до 45 миллионов евро.
Сам футболист уже согласился на все условия контракта с итальянским грандом и подпишет трехлетнее соглашение - до 30 июня 2027 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- В США обеспокоены, что Курская операция ВСУ может сыграть злую шутку с Украиной - СМИ
- Главный лжец в современном футболе: молодой талант Реала Эндрик опозорился по полной
- Наши за границей. Италия. Довбик как рыба без воды и Малиновский с ключами от полузащиты
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн