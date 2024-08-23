Трансферная сага завершена. Челси и Наполи договорились о переходе Лукаку

После длительных переговоров, лондонский "Челси" и "Наполи" пришли к согласию по трансферу бельгийского форварда "синих" Ромелу Лукаку.

По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 30 миллионов евро фиксированной платы и дополнительные бонусы, которые могут довести общую стоимость сделки до 45 миллионов евро.

Сам футболист уже согласился на все условия контракта с итальянским грандом и подпишет трехлетнее соглашение - до 30 июня 2027 года.