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Трансферная сага завершена. Челси и Наполи договорились о переходе Лукаку

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Трансферная сага завершена. Челси и Наполи договорились о переходе Лукаку

Getty Images / Global Images Ukraine

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После длительных переговоров, лондонский "Челси" и "Наполи" пришли к согласию по трансферу бельгийского форварда "синих" Ромелу Лукаку.

По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 30 миллионов евро фиксированной платы и дополнительные бонусы, которые могут довести общую стоимость сделки до 45 миллионов евро.

Сам футболист уже согласился на все условия контракта с итальянским грандом и подпишет трехлетнее соглашение - до 30 июня 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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