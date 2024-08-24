Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монца - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Начало в 21:45
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках второго тура чемпионата Италии "Монца" примет "Дженоа".
Хозяева в первом туре чемпионата Италии завершили матч нулевой ничьей, несмотря на то, что они были фаворитами в игре против "Эмполи". В сегодняшней игре они сыграют без Алессио Краньо и Патрика Чуррия.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Тем временем команда Руслана Малиновского "Дженоа" начала свой путь в чемпионате Италии с игры против "Интера", сыграв дома вничью 2:2. "Грифоны" три последних матча против "Монцы" не проигрывали.
2 тур. Серия А. "Монца" - "Дженоа"
24 августа, 21:45
Прямая трансляция: Megogo
Популярное сейчас
- Украинские военные впервые применили новое оружие Паляница. Прилет зафиксирован в Воронежской области РФ
- Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024
- СМИ о последнем матче Мудрика: Лает, но не кусается. Разочарующее, но увлекательное наблюдение
- Наполи объявил о подписании экс-игрока Шахтера
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО