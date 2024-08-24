Монца - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Сегодня в рамках второго тура чемпионата Италии "Монца" примет "Дженоа".

Хозяева в первом туре чемпионата Италии завершили матч нулевой ничьей, несмотря на то, что они были фаворитами в игре против "Эмполи". В сегодняшней игре они сыграют без Алессио Краньо и Патрика Чуррия.

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Тем временем команда Руслана Малиновского "Дженоа" начала свой путь в чемпионате Италии с игры против "Интера", сыграв дома вничью 2:2. "Грифоны" три последних матча против "Монцы" не проигрывали.

2 тур. Серия А. "Монца" - "Дженоа"

24 августа, 21:45

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