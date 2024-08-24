Збигнев Бонек: Довбик очень физически силен, подходит для итальянской лиги

Бывший футболист "Ромы", а ныне вице-президент УЕФА Збигнев Бонек поделился мыслями относительно украинского нападающего Артема Довбика.

"Звезды этого рынка - Суле и Довбик? Я еще должен понять, сильнее или слабее стала команда. Я бы не назвал этих двух игроков звездами, это хорошие подписания.

Довбик очень физически силен, подходит для итальянской лиги. Рома нашла центрального нападающего, который может забивать голы, но он не суперзвезда", — сказал экс-игрок итальянской команды.