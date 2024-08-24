Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Збигнев Бонек: Довбик очень физически силен, подходит для итальянской лиги
Вицепрезидент УЕФА Збигнев Бонек не считает украинца суперзвездой
instagram.com/officialasroma
Бывший футболист "Ромы", а ныне вице-президент УЕФА Збигнев Бонек поделился мыслями относительно украинского нападающего Артема Довбика.
"Звезды этого рынка - Суле и Довбик? Я еще должен понять, сильнее или слабее стала команда. Я бы не назвал этих двух игроков звездами, это хорошие подписания.
Довбик очень физически силен, подходит для итальянской лиги. Рома нашла центрального нападающего, который может забивать голы, но он не суперзвезда", — сказал экс-игрок итальянской команды.
Напомним, этим летом Довбик перешел в "Рому". Контракт игрока с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2029 года.
Популярное сейчас
- Гол тура? Александрия эффектно сравняла счет в матче против Шахтера - ВИДЕО
- Александрия - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинские военные впервые применили новое оружие Паляница. Прилет зафиксирован в Воронежской области РФ
- Барселона готова включить одного из пяти игроков в сделку по Леау - Mundo Deportivo
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО