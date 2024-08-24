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Збигнев Бонек: Довбик очень физически силен, подходит для итальянской лиги

Италия

Вицепрезидент УЕФА Збигнев Бонек не считает украинца суперзвездой

Збигнев Бонек: Довбик очень физически силен, подходит для итальянской лиги

instagram.com/officialasroma

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Бывший футболист "Ромы", а ныне вице-президент УЕФА Збигнев Бонек поделился мыслями относительно украинского нападающего Артема Довбика.

"Звезды этого рынка - Суле и Довбик? Я еще должен понять, сильнее или слабее стала команда. Я бы не назвал этих двух игроков звездами, это хорошие подписания.

Довбик очень физически силен, подходит для итальянской лиги. Рома нашла центрального нападающего, который может забивать голы, но он не суперзвезда", — сказал экс-игрок итальянской команды.

Напомним, этим летом Довбик перешел в "Рому". Контракт игрока с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2029 года.

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Збигнев Бонек Артем Довбик Рома
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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