Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский не попал в старт Дженоа на матч 2-го тура Серии А
Выйдет позже
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 2-го тура Серии А против "Монцы".
Он начнет поединок на скамейке запасных. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
STARTING XI ???? #MonzaGenoa pic.twitter.com/aycr13lFtJ— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 24, 2024
В 1-м туре "Дженоа" сыграло вничью с чемпионом Италии "Интером" (2:2). Малиновский выходил в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:legaseriea.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. А король то голый!
- Гол тура? Александрия эффектно сравняла счет в матче против Шахтера - ВИДЕО
- Александрия - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Наши за границей. Италия. Довбик как рыба без воды и Малиновский с ключами от полузащиты
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн