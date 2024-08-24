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Малиновский не попал в старт Дженоа на матч 2-го тура Серии А

Италия
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Выйдет позже

Малиновский не попал в старт Дженоа на матч 2-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 2-го тура Серии А против "Монцы".

Он начнет поединок на скамейке запасных. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

В 1-м туре "Дженоа" сыграло вничью с чемпионом Италии "Интером" (2:2). Малиновский выходил в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
legaseriea.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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