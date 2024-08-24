Серия А. Фонсека с одним очком в двух турах после поражения от новичка, поражение Лацио

Серия А. Второй тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Милан" 2:1

Голы: Ман 2, Канчелльери 77 - Пулишич 66

"Парма": Сузуки, В. Кулибали, Балог, Чиркати, Валери, Эстевес (Сиприен 74), Сом (Канчелльери 59), Бернабе, Ман (Алмквист 74), Бонни, Михайла (Дельпрато 70)

"Милан": Маньян, Калабрия (Рояль 67), Томори, Павлович, Эрнандес, Муса (Фофана 67), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 86), Лофтус-Чик, Леау, Окафор (Йович 86)

Предупреждения: Павлович 34, Рояль 88, Лофтус-Чик 90+2

В шести первых матчах первого тура нового сезона Серии А команды Топ-9 предыдущего сезона не побеждали. Но хотя бы вытаскивали ничьи. Второй же тур и вовсе начался поражениями двух грандов. Крайне тяжелое начало сезона для них. "Милан" уступил в Парме новичку лиги, вернувшемуся после трех летнего отсутствия, "Лацио" в Удине - команде, спасшейся от вылета из нее в мае лишь в последнем туре.

"Россонери" ни на какую ничью не наиграли еще в первом туре и должны были проигрывать и "Торино". Тогда им удалось вытащить безнадежный матч голами на 89-ой и 95-ой минутах. Сегодня уже так не повезло, и миланский гранд получил то, что заслуживает своей игрой в обоих турах. Он выглядит совершенно отвратительно - без желания, без скорости, без мысли. Паулу Фонсека начинает каденцию неудачно.

Фонсека требует агрессивнее прессинговать и мешать соперникам строить атаки. Об агрессии и интенсивности говорят и игроки. Но все это остается лишь голыми словами. В первой четверти матча сегодня "Милан" просто не играл, не двигался. А когда ты играешь с высокой линией обороны, но не двигаешься, не прессингуешь, тебя просто снесут. Даже не очень качественные соперники.

"Парма" забила уже на второй минуте. Крайний защитник Валери прострелил слева, и неприкрытый Ман легко замкнул. Вскоре в контратаке гостям повезло, что такой же пас никто не замкнул. Лишь к середине тайма они начали просыпаться и тогда уже осадили штрафную хозяев, владея мячом около 70-ти процентов времени. Но создали лишь удары головой Павловича с подач угловых - сейв вратаря и чуть неточно.

А "крестоносцы" в это время разрывали в контратаках совершенно кошмарную оборону соперника. Удар Эстевеса издали пришлось отбивать Маньяну, удар Сома завершил контратаку трех против двоих слишком неточно. В контратаках Ман и Михайла выскакивали на вратаря, но первого блестящим подкатом сумел остановить Павлович, а удар второго Маньян отбил ногой. Тогда же Михайла добил в стойку с острого угла.

"Милан" обрел надежду в самой концовке тайма, когда Рейндерс издали попал в перекладину. В начале второго Окафор слета не попал, Сузуки отбивал мощный удар Павловича. А после контратаки "Пармы", в которой Ман закрутил мяч в сантиметрах от стойки, Леау и Эрнандес наконец-то разыграли на левом фланге, и португалец прострелил Пулишичу на пустые ворота.

И после этого "россонери" почему-то прекратили играть. При том, что "Парма" заменила вингера на защитника, будто приглашала. Но Фонсека не пожелал в ответ произвести атакующую замену, а менял по позиции. Вышли новички Фофана и Рояль. И при них на поле по флангу Рояля, правому для этого защитника, промчался Алмквист, прострелив на Канчелльери. Гол и ассист замен Фабио Пеккьи.

Впервые после 12-ти сезонов подряд "Милан" не добывает ни одной победы в первых двух турах Серии А. В девяти последних турах в целом он побеждал лишь однажды. Значит, Фонсека не сумел разбудить команду после Стефано Пиоли. Наоборот, еще больше усыпил. И, судя по ее игре, после двух туров на ее счету еще и на одно очко больше, чем заслуживает.

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Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Лацио" 2:1

Голы: Лукка 5, Товен 49 - Исаксен 90+4

"Удинезе": Окойе, Н. Перес, Бийол, Джаннетти (Кабаселе 75), Эхизибе, Карлстром, Пайеро (Ловрич 66), Х. Камара, Бреннер (Эккеленкамп 66), Товен (Саррага 76), Лукка (Дэвис 84)

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале (Патрик 46), А. Романьоли, Марушич (Хюсай 82), Весино, Гендузи, Деле-Баширу (Диа 60), Нослин (Исаксен 60), Кастельянос, Дзакканьи (Чауна 82)

Предупреждения: Джаннетти 32, Х. Камара 49, Пайеро 62 - А. Романьоли 80

Удаление: Х. Камара 68 (вторая желтая)

"Лацио" стал первым грандом в первом туре, кто сумел одержать победу. Правда, сделал это дома против новичка лиги, которому по итогам сезона прогнозируют последнее место. Да еще и этот новичок, "Венеция", сам себе привез все три гола. Новый наставник римлян Марко Барони понимал, что такой матч ничего не обещает, говоря, что ему и игрокам нужно еще многое доказывать. Сегодня не доказали.

В принципе, было бы неразумно ожидать, что после потерь Чиро Иммобиле, Луиса Альберто и Фелипе Андерсона летом и прихода вместо них игроков "Салернитаны" и "Хатайспора" "Лацио" будет способен выдавать победные серии. Уж точно не сразу. И уж точно не с прошлогодним составом обороны. Она пропустила очень быстро. Лукка замкнул головой навес Товена, а ВАР отменил решение арбитров об офсайде.

Неделю тому "Лацио" также пропустил очень быстро, но и очень быстро отыгрался. На этот же раз отыграться не удалось. Более того, мог пропустить. Эхизибе попадал в сетку не с той стороны, удар Товена с острого угла отбил Проведель. А Нослин и Дзакканьи свои удары с хороших позиций исполняли плохо. Удар же головой Романьоли с подачи углового Эхизибе выбил с линии ворот.

В начале второго тайма "Лацио" потерял мяч в центре поля, и Товен побежал к воротам без помех, спокойно забив. Бреннер мог добить, и его остановила нога Проведеля. "Удинезе" остался вдесятером на 68-ой минуте, но "Лацио" пробивал либо неточно, либо в центр ворот, либо в защитников. Забить он сумел лишь в добавленное время, когда Окойе отбил удар Дзакканьи на Исаксена.

"Лацио" ожидает тяжелый сезон. А "Удинезе" подтверждает ничью в Болонье и с четырьмя очками после таких сложных двух туров.