Фонсека - после поражения Милана: Мне ясно, что существует коллективная проблема

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал поражение команды от "Пармы" (1:2) во 2-м туре Серии А.

"Я беру на себя ответственность и не хочу от нее прятаться. Однако мне ясно, что существует коллективная проблема, когда дело доходит до защиты и агрессии.

У нас были проблемы, когда мы не очень высоко прессинговали против "Торино". Сегодня мы пытались заставить игроков прессинговать выше, но все равно имели проблемы.

Когда кто-то играл через наш прессинг, становилось трудно оставаться компактными и восстанавливать наши позиции. Когда мы возвращались на свои позиции, мы были пассивны. Таких моментов много. Как по мне, это проблема с настроем, энергией и желанием защищаться как команда.

Мы приехали сюда, и здесь произошли изменения, которые очень трудно понять. В течение недели, когда мы готовим наши стратегии, команда работает очень хорошо. Затем дело доходит до игры, и мы начинаем действовать вот так, это трудно объяснить", - сказал Фонсека.