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Фонсека - после поражения Милана: Мне ясно, что существует коллективная проблема

Италия
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Команда плохо защищается

Фонсека - после поражения Милана: Мне ясно, что существует коллективная проблема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал поражение команды от "Пармы" (1:2) во 2-м туре Серии А.

"Я беру на себя ответственность и не хочу от нее прятаться. Однако мне ясно, что существует коллективная проблема, когда дело доходит до защиты и агрессии.

У нас были проблемы, когда мы не очень высоко прессинговали против "Торино". Сегодня мы пытались заставить игроков прессинговать выше, но все равно имели проблемы.

Когда кто-то играл через наш прессинг, становилось трудно оставаться компактными и восстанавливать наши позиции. Когда мы возвращались на свои позиции, мы были пассивны. Таких моментов много. Как по мне, это проблема с настроем, энергией и желанием защищаться как команда.

Мы приехали сюда, и здесь произошли изменения, которые очень трудно понять. В течение недели, когда мы готовим наши стратегии, команда работает очень хорошо. Затем дело доходит до игры, и мы начинаем действовать вот так, это трудно объяснить", - сказал Фонсека.

Следующий матч "Милан" проведет против "Лацио". Игра состоится через неделю, 31-го августа.

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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
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