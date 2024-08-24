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Фонсека - после поражения Милана: Мне ясно, что существует коллективная проблема
Команда плохо защищается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал поражение команды от "Пармы" (1:2) во 2-м туре Серии А.
"Я беру на себя ответственность и не хочу от нее прятаться. Однако мне ясно, что существует коллективная проблема, когда дело доходит до защиты и агрессии.
У нас были проблемы, когда мы не очень высоко прессинговали против "Торино". Сегодня мы пытались заставить игроков прессинговать выше, но все равно имели проблемы.
Когда кто-то играл через наш прессинг, становилось трудно оставаться компактными и восстанавливать наши позиции. Когда мы возвращались на свои позиции, мы были пассивны. Таких моментов много. Как по мне, это проблема с настроем, энергией и желанием защищаться как команда.
Мы приехали сюда, и здесь произошли изменения, которые очень трудно понять. В течение недели, когда мы готовим наши стратегии, команда работает очень хорошо. Затем дело доходит до игры, и мы начинаем действовать вот так, это трудно объяснить", - сказал Фонсека.
Следующий матч "Милан" проведет против "Лацио". Игра состоится через неделю, 31-го августа.
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