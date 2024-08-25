К Аталанте присоединится Хуан Куадрадо

Хуан Куадрадо перейдет в "Аталанту". Об этом сообщает журналист Никола Скира в X.

По информации журналиста, переход находится на финальной стадии. Контракт будет рассчитан на год.

Juan #Cuadrado to #Atalanta is at the final stage as a free agent. Contract until 2025. #transfers https://t.co/jlkZbHTgtg — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2024

Добавим, что 36-летний колумбиец с первого июня 2024 года свободный агент. До этого правый полузащитник играл за "Интер". В кампании 2023/24 он отметился 2 голевыми передачами в 12 матчах.