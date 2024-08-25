  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. К Аталанте присоединится Хуан Куадрадо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

К Аталанте присоединится Хуан Куадрадо

Италия

Коваленко будет играть с бывшим игроком Ювентуса

К Аталанте присоединится Хуан Куадрадо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хуан Куадрадо перейдет в "Аталанту". Об этом сообщает журналист Никола Скира в X.

По информации журналиста, переход находится на финальной стадии. Контракт будет рассчитан на год.

Добавим, что 36-летний колумбиец с первого июня 2024 года свободный агент. До этого правый полузащитник играл за "Интер". В кампании 2023/24 он отметился 2 голевыми передачами в 12 матчах.

По теме
yellow-arrow
Торино - Аталанта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
yellow-arrow
Наполи - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.08.2024
yellow-arrow
Конте: Игроки Наполи осознали, что произошло в матче против Вероны, и они больше других не хотят, чтобы подобное повторялось
Аталанта (Бергамо) Хуан Куадрадо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
NicoSchira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости