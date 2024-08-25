Торино - Аталанта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

"Торино" 25 августа встретится с "Аталантой" во втором туре чемпионата Италии.

На данный момент "Торино" не проигрывал в этом сезоне — одна победа и одна ничья. "Аталанта" открыла сезон 2024/25 матчем в Суперкубке УЕФА против мадридского "Реала", который ожидаемо проиграла, однако одержала разгромную победу в первом туре Серии А над "Лечче".

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Напомним, что в "Аталанту" после аренды вернулся украинский полузащитник Виктор Коваленко, который еще не успел принять участие в новом сезоне.

Чемпионат Италии, 2-й тур. "Торино" — "Аталанта"

25 августа. 19:30.

Трансляция: MEGOGO