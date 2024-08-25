Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Торино - Аталанта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Начало в 19:30
"Торино" 25 августа встретится с "Аталантой" во втором туре чемпионата Италии.
На данный момент "Торино" не проигрывал в этом сезоне — одна победа и одна ничья. "Аталанта" открыла сезон 2024/25 матчем в Суперкубке УЕФА против мадридского "Реала", который ожидаемо проиграла, однако одержала разгромную победу в первом туре Серии А над "Лечче".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в "Аталанту" после аренды вернулся украинский полузащитник Виктор Коваленко, который еще не успел принять участие в новом сезоне.
Чемпионат Италии, 2-й тур. "Торино" — "Аталанта"
25 августа. 19:30.
Трансляция: MEGOGO
Популярное сейчас
- Полесье - Оболонь: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Перес – о возможном уходе Лунина из Реала: Ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио
- Магучих встретилась с Усиком и поддержала пленных азовцев. Фото
- Полчаса игры. Известны оценки Малиновского за матч против Монцы
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО