  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Торино - Аталанта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Торино - Аталанта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Начало в 19:30

Торино - Аталанта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

UA-Футбол
Новина українською

"Торино" 25 августа встретится с "Аталантой" во втором туре чемпионата Италии.

На данный момент "Торино" не проигрывал в этом сезоне — одна победа и одна ничья. "Аталанта" открыла сезон 2024/25 матчем в Суперкубке УЕФА против мадридского "Реала", который ожидаемо проиграла, однако одержала разгромную победу в первом туре Серии А над "Лечче".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в "Аталанту" после аренды вернулся украинский полузащитник Виктор Коваленко, который еще не успел принять участие в новом сезоне.

Чемпионат Италии, 2-й тур. "Торино" — "Аталанта"

25 августа. 19:30.

Трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция. Турино - Аталанта
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Санчо готов в ближайшее время покинуть МЮ, но Ювентус хочет поделить зарплату игрока с манкунианцами
yellow-arrow
Рома - Эмполи: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
yellow-arrow
К Аталанте присоединится Хуан Куадрадо
Аталанта (Бергамо) Торино Виктор Коваленко смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости