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Рома - Эмполи: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Начало в 21:45
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" в рамках второго тура Серии А сыграет с "Эмполи". У команды Даниэле Де Росси нет кадровых проблем, тогда как в "Эмполе" травмированы шесть игроков.
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В шести последних домашних матчах "Рома" обыгрывала "Эмполи", а в последних трех домашних встречах "Рома" не пропускала от "Эмполи".
Добавим, что за Рому играет Артем Довбик, который может выйти сегодня в старте.
Чемпионат Италии, 2-й тур. "Рома" - "Эмполи"
25 августа, 21:45.
Трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция. Рома - ЭмполиСмотреть трансляцию
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