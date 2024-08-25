Рома - Эмполи: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

"Рома" в рамках второго тура Серии А сыграет с "Эмполи". У команды Даниэле Де Росси нет кадровых проблем, тогда как в "Эмполе" травмированы шесть игроков.

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В шести последних домашних матчах "Рома" обыгрывала "Эмполи", а в последних трех домашних встречах "Рома" не пропускала от "Эмполи".

Добавим, что за Рому играет Артем Довбик, который может выйти сегодня в старте.

Чемпионат Италии, 2-й тур. "Рома" - "Эмполи"

25 августа, 21:45.

Трансляция: MEGOGO