Серия А. Аталанта не реализовывает пенальти в концовке и проигрывает, 0:0 Фиорентины

Серия А. Второй тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Аталанта" 2:1

Голы: Илич 31, Адамс 50 - Ретеги 26

Нереализованный пенальти: Пашалич 90+6 (вратарь)

"Торино": Милинкович-Савич, Тамез (А. Дембеле 67), Коко, Мазина, Войвода (Соса 78), С. Риччи (Чамаликелла 90+8), Илич, Линетти, Лазаро, Д. Сапата, Адамс (Карамо 90+8)

"Аталанта": Карнезекки, Де Роон, Джимсити, Хиен (Палестра 70), Дзаппакоста, Эдерсон (Касса 85), Пашалич, Руджери, Брешианини (Самарджич 53), Де Кетеларе (Манцони 85), Ретеги (Дзаньоло 70)

Предупреждения: Илич 40, Д. Сапата 89, Милинкович-Савич 90+1 - Пашалич 29, Хиен 38, Джимсити 77, Дзаньоло 90+6

4:0 "Аталанты" в первом туре был слишком хорош, чтобы быть правдой. С 13-ю взрослыми полевыми игроками в заявке, после тяжелого матча на Суперкубок УЕФА, в разгар ссоры с некоторыми ведущими игроками, с дублями новичков, которые вообще никогда в карьере не делали дубли в Серии А, а Марко Брешианини даже никогда не забивал в ней более четырех голов за сезон. Сегодня все пришло в норму.

"Торино" сегодня выставил 15 взрослых полевых, чувствовал себя неудобно из-за протеста тысяч болельщиков против политики продаж лидеров и отсутствия покупок президента Урбано Кайро. Но все же он хорош. Особенно дома и особенно - против грандов. Дома в предыдущем сезоне проиграл лишь дважды, проиграл на всех полях лишь два матча против команд Топ-8 предыдущего сезона из последних уже восьми.

В первом туре он отыграл на высоком уровне в гостях против "Милана" и заслужил победить. Но упустил 2:0 после 88-ой минуты и сыграл лишь вничью. Сегодня также мог потерять победу в добавленное время, но на этот раз спасся.

Первая и четвертая четверть матча были скорее жесткими и вязкими, чем интересные. Хотя и тогда моменты были. В дебюте Лазаро вывели на вратаря, но он под давление защитника пробил выше, а Эдерсон обокрал защитника, но пробил прямо в ногу Милинковичу-Савичу. А вот вторая и третья четверти матча были великолепными, с быстрым футболом и множеством моментов.

Ретеги, автор дубля в первом туре, забил очень похожий гол на один из тех. Выпрыгнул и замкнул головой навес Дзаппакосты. Вскоре соперники разыграли классный треугольник прямо через центр обороны "Аталанты", и Илич с паса Адамса подсек над вратарем. Четыре удара бергамцев за пару минут не достигли гола, причем один из них еле вытащил вратарь. Хиен вытащил на линии ворот удар головой Сапаты.

Во втором тайме Ретеги в упор попадал в перекладину, а Милинкович-Савич отбивал добивание, врезавшись в стойку. Илич прорвался слева, Сапата получил, а Карнезекки отбил его удар на Че Адамса. 2:1. Милинкович-Савич отбивал удар Эдерсона, Карнезекки спасал от Сапаты и добивания Адамса. Удар головой Де Кетеларе попадал в стойку.

В добавленное время Лазаро въехал в Кассу, и ВАР после долгих раздумий позвал арбитра Антонио Рапуано. А тот назначил пенальти. Но Пашалич пробил на довольно удобной высоте для двухметрового вратаря, еще и не в угол.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Венеция" 0:0

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Комуццо (Кварта 78), Раньери, Бираги, Додо, Амрабат, Ричардсон (Мандрагора 78), Паризи, Барак (Кольпани 55), Куаме (Соттил 68), Кен (Бельтран 79)

"Венеция": Йоронен, Идзес (Свобода 68), Альтаре, Шверко, Кандела, Андерсен (Николусси Кавилья 68), Данкан, Дзампано, Ористаньо (Пьерини 46), Эллертсон (Думбия 87), Гиткьер (Раймондо 46)

Предупреждения: Мандрагора 86 - Ористаньо 22, Дзампано 62

"Торино" и "Аталанта" в первых турах встречались с сильными соперниками. Даже "Лечче" должен быть сильнее, чем соперники "Фиорентины" - новички "Парма" и "Венеция". Последняя в первом туре просто сама привезла себе три гола и отдала победу "Лацио" после того, как рано повела в счете. Но теперь она просто решила ничего не дарить - и не пропустила вообще.

Хроническая болезнь флорентийцев - ужасная реализация - проявилась и в первом туре, и особенно сейчас. И ведь они умеют реализовывать - забили трижды в четверг "Академии Пушкаша" в Лиге Конференций. Хотя тогда и пропустили трижды. Значит, не способны создать баланс. Или 3:3, или 0:0, и победы в любом случае нет.

Начали еще и гости. Идзес с близкого расстояния при угловом не попал. Хозяева ответили ударом Куаме через себя метров с пяти, но Йессе Йоронен начал свой театр одного актера. Он отбивал все и просто отказывался пропускать. От Паризи, Ричардсона, Кена. Восемь сейвов в целом. Однажды на добивании ему помог отчаянным подкатом Шверко.

Терраччьяно, кстати, также работал. Отбивая крученый удар Дзампано и удар в упор Раймондо.

В следующем туре "Фиорентину" ожидают не грозные непробиваемые для нее новички, а "Монца" - предыдущая команда ее тренера Раффаэле Палладино. Может, хотя бы отлично знакомую команду он будет знать как переиграть.