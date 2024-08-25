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Серия А. Первое поражение Довбика, первая победа Конте
"Рома" начинает сезон слабо
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Серия А. Второй тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Эмполи" 1:2
Голы: Шомуродов 80 - Гьяси 45, Коломбо 61 (пен.)
"Рома": Свилар, Челик (Залевски 46), Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте (Ле Фе 62), Паредес (Бальданци 63), Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Суле (Шомуродов 77), Довбик
"Эмполи": Васкес, Валюкевич, Исмаили, Вити, Гьяси, Хендерсон, Мале (Хаас 63), Д. Пеццелла (Какаче 63), Фаццини (Стоянович 88), Сольбаккен (Эспозито 58), Коломбо (Эконг 87)
Предупреждения: Мале 26, Сольбаккен 58, Какаче 84
Многие гранды Серии А начали сезон слабо. Но большинство могут оправдаться назначением нового тренера, опозданием с покупкой новых игроков. "Рома" купила новых игроков довольно рано. Да и тренер остался тот же с зимы, еще и проведший хорошую половину сезона. Симбиоз Даниэле Де Росси с любимым клубом и болельщиками и стаж на посту должен был дать "волкам" преимущество. Но ничего подобного.
"Мы должны работать больше над переходом в атакующую треть поля. Когда ты сидишь слишком глубоко и пасуешь поперек поля, ты рискуешь запутаться. Я просил команду быть более вертикальной", - так говорил Де Росси после 0:0 в Кальяри. В итоге дома против никак не более сильного "Эмполи" "Рома" долго выглядела еще более горизонтальной, еще более медленной и более далекой от ворот соперника.
Возможно, слишком много внимания было уделено фестивалю вокруг Пауло Дибалы. Аргентинец в последний момент отказался от контракта с саудовской "Аль-Кадсией" с 75-ю миллионами евро зарплаты на три сезона, чем вызвал обожание римских болельщиков и прессы. Все говорили лишь об этом. А не об игре. Вот и результат.
Как и в первом туре, "Рома" выглядела совершенно разорванной, не компактной, медленной, без плана в атаке, кроме дриблинга Дибалы, Суле, Пеллегрини. Артем Довбик, как и в первом матче, оставался полностью изолированным. Огромные проценты владения мячом набивались в неопасных зонах. А центр поля позволял контратаки "Эмполи", игравшему организованно и умно.
Фаццини прорвался со своей половины поля и пробил. Помешал рикошет. Угловой Гьяси замыкал в упор слета, но не попал в ворота. Фаццини вновь прорвался, Свилар отбил его удар на Коломбо, а тот добил в перекладину. "Рома" же ответила лишь ударом головой Пеллегрини, отбитым Васкесом. И в итоге в раздевалку Пеццелла навесил, Коломбо подправил головой, а Гьяси пробил неуклюже, но точно.
Второй тайм начался атаками "Ромы". Пеллегрини издали попал в перекладину, а Манчини головой добил в стойку. Но, кроме этого, многого создать не удалось. А затем Паредес заснул, потерял мяч, погнался за Эспозито и сбил его в своей штрафной. Пенальти и 0:2.
В концовке "Рома" старалась. Васкес с трудом отбивал удар Дибалы, Довбик сбросил Пауло, а тот пробил с небольшим рикошетом неточно, Довбик помешал вратарю отбить как следует, и Ле Фе пробивал. Вновь чуть неточно. Бальданци прорвался справа и навесил на голову Шомуродову. Две замены сделали гол. Вновь навес, вновь Шомуродов головой - и уже Васкес отбивает. Удар Дибалы - стойка!
Довбик отыграл полный матч. Очень долго был оторванным от партнеров по команде, не получал поддержку. Хотя начал ударом на входе в штрафную, заблокированным. Во втором тайме "Рома" начала наполнять штрафную игроками и, как и в Кальяри, Артем начал гораздо больше участвовать и касаться мяча. Но по-прежнему не доставал слишком много мячей. Конкурент Шомуродов играл гораздо эффективнее.
На счету украинца три удара. В том числе головой на 81-ой минуте, отбитый вратарем и пяткой после этого в упор. Пяткой вышло слишком слабо и в защитника. Коснулся мяча всего 18 раз, отдал всего 12 передач - безоговорочно худший в команде. Пусть и высокие 92 процента точности передач. Проиграл все пять единоборств. Не такую игру от него ждут. Хотя не вся вина его. Команда не функционирует.
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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Болонья" 3:0
Голы: Ди Лоренцо 45+1, Кварацхелия 75, Симеоне 90+4
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Мадзокки (Спинаццола 57), Лоботка, Ангисса, Оливера, Политано (Нерес 88), Распадори (Симеоне 84), Кварацхелия
"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Эрлич (Лукуми 19), Ликояннис (Миранда 63), Фройлер, Эбишер (Фаббиан 80), Моро, Орсолини (Карлссон 63), Кастро, Ндой (Одгар 63)
Предупреждения: Мадзокки 43, Ррахмани 56 - Лукуми 49, Пош 50
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