Лучший бомбардир Серии А позапрошлого сезона близок к переезду в Саудовскую Аравию

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен может сменить клубную прописку до конца трансферного окна.

По информации источника, саудовский "Аль-Ахли" уже сделал первое предложение по 25-летнему нигерийцу в размере более 65 млн. евро.

Отмечается, что "Наполи" готовы отпустить Виктора, но соглашения между игроком и "Аль-Ахли" пока не достигнуто. На данный момент обговариваются детали потенциальной сделки.

В прошлом сезоне Осимхен записал на свой счёт 17 голов и 4 результативных передачи в 32 матчах во всех турнирах.

