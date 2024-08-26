Конте - о 3:0 с Болоньей: Мне очень понравился настрой команды. Это важная победа

Наставник "Наполи" Антонио Конте прокомментировал разгромную победу над "Болоньей" (3:0) в матче второго тура чемпионата Италии.

"Мне очень понравился настрой команды против хорошо организованной "Болоньи", которая в прошлом сезоне квалифицировалась в Лигу чемпионов. Мы выиграли у очень хорошей команды, так что это должно придать нам уверенности, веры в себя и позволить нам понять, что мы можем добиться всего, когда мы едины. Это важная победа, ведь помимо трех заработанных очков мы давно не побеждали на "Марадоне".

Сохраненить ворота "сухими" было крайне важно, , особенно после провального выступления во втором тайме против "Вероны". Мы тогда остались в раздевалке (ментально - прим.) и пропустили три болезненных гола.

Я всегда говорил, что очень верю в этих ребят и хотел, чтобы многие из них остались в "Наполи". Они усердно тренируются. Я был первым, кто был разочарован после игры с "Вероной", потому что они выглядели как тени самих себя.

Это мои первые три очка в "Наполи", так что это волнительно. Мы должны нести это чувство радости с собой, потому что именно эти ощущения толкают вас вперед", - цитирует Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.