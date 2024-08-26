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Хавбек Реала перешёл в команду бывшей звезды Барселоны
Раскроет ли Нико свой потенциал?
Como
"Комо" объявил о подписании полузащитника мадридского "Реала" Нико Паса. Итальянский клуб заключил четырёхлетний контракт с 19-летним аргентинцем.
Как сообщают СМИ, сумма трансфера составила 6 млн евро. При этом "сливочные" сохранили за собой 50% от суммы последующей продажи игрока, а также включили в сделку пункт об обратном выкупе.
В прошлом сезоне Нико провёл 8 матчей в составе основной команды "Реала", и отличился забитым голом в игре с "Наполи" (4:2) в Лиге чемпионов.
Напомним, "Комо" тренирует экс-хавбек "Барселоны" Сеск Фабрегас.
Nico Paz is one of us ⚪️???? pic.twitter.com/oQ72HMW85l— Como1907 (@Como_1907) August 25, 2024
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