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Хавбек Реала перешёл в команду бывшей звезды Барселоны

Италия
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Раскроет ли Нико свой потенциал?

Хавбек Реала перешёл в команду бывшей звезды Барселоны

Como

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"Комо" объявил о подписании полузащитника мадридского "Реала" Нико Паса. Итальянский клуб заключил четырёхлетний контракт с 19-летним аргентинцем.

Как сообщают СМИ, сумма трансфера составила 6 млн евро. При этом "сливочные" сохранили за собой 50% от суммы последующей продажи игрока, а также включили в сделку пункт об обратном выкупе.

В прошлом сезоне Нико провёл 8 матчей в составе основной команды "Реала", и отличился забитым голом в игре с "Наполи" (4:2) в Лиге чемпионов.

Напомним, "Комо" тренирует экс-хавбек "Барселоны" Сеск Фабрегас.

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Источник:
Como
Опубликовал: Александр Бураков
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