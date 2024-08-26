Дибала: Отказ саудовским 75 миллионам? В футболе есть нечто большее, чем просто деньги

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала объяснил свой отказ от контракта на 75 млн. евро в саудовской "Аль-Кадисии".

"Все смотрят лишь на это (75 млн. евро - прим), но я много чего выбрал. Это и моя семья, в частности жена, и город, и команда, и желание вернуться в сборную. Мне 30 лет, я чувствую себя хорошо, хотя меня много критикуют за травмы. Я стараюсь много работать и хорошо следить за собой, чтобы выступать на максимуме своих возможностей.

Есть много вещей, а вы говорите только о деньгах. Когда видишь эти цифры, я не могу отрицать, что ты думаешь об этом. Но в конце концов все те факторы заставили меня принять решение остаться", - сказал аргентинец.