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Дибала: Отказ саудовским 75 миллионам? В футболе есть нечто большее, чем просто деньги
Пауло хочет поиграть на более высоком уровне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала объяснил свой отказ от контракта на 75 млн. евро в саудовской "Аль-Кадисии". "Все смотрят лишь на это (75 млн. евро - прим), но я много чего выбрал. Это и моя семья, в частности жена, и город, и команда, и желание вернуться в сборную. Мне 30 лет, я чувствую себя хорошо, хотя меня много критикуют за травмы. Я стараюсь много работать и хорошо следить за собой, чтобы выступать на максимуме своих возможностей. Есть много вещей, а вы говорите только о деньгах. Когда видишь эти цифры, я не могу отрицать, что ты думаешь об этом. Но в конце концов все те факторы заставили меня принять решение остаться", - сказал аргентинец.
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Источник:Alfredo Pedulla
Опубликовал: Александр Бураков
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26.08.2024 в 12:37
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