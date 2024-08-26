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Агент Осимхена прокомментировал слухи о переходе своего клиента в клуб Саудовской Аравии

Италия

Виктор - игрок Наполи (с)

Агент Осимхена прокомментировал слухи о переходе своего клиента в клуб Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент нападающего "Наполи" Виктора Осимхена Календа опроверг слухи о переходе своего клиента в клуб из Саудовской Аравии.

"Виктора нельзя просто так отправить куда подальше, чтобы освободить место. Ему еще многое нужно сделать в Европе. Осимхен - игрок "Наполи", контракт с которым недавно был продлен по обоюдному согласию.

Он вошел в историю, и когда мы получали большие предложения (в том числе и в этом году), мы всегда соглашались с решением клуба".

Напомним, что контракт Осимхена содержит пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. Форвард за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.

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Саудовская Аравия Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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