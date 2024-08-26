Агент Осимхена прокомментировал слухи о переходе своего клиента в клуб Саудовской Аравии

Агент нападающего "Наполи" Виктора Осимхена Календа опроверг слухи о переходе своего клиента в клуб из Саудовской Аравии.

"Виктора нельзя просто так отправить куда подальше, чтобы освободить место. Ему еще многое нужно сделать в Европе. Осимхен - игрок "Наполи", контракт с которым недавно был продлен по обоюдному согласию.

Он вошел в историю, и когда мы получали большие предложения (в том числе и в этом году), мы всегда соглашались с решением клуба".