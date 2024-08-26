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Официально: Ювентус оформил трансфер вингера Фиорентины

Италия

Николас Гонсалес сменил команду

Официально: Ювентус оформил трансфер вингера Фиорентины

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" оформил трансфер правого вингера Николаса Гонсалеса из "Фиорентины".

26-летний аргентинец сначала будет выступать за туринский клуб на правах аренды, а уже в конце сезона 2024/25 футболист присоединится к "Ювентусу" на постоянной основе за 28,1 миллиона евро.

Гонсалес выступал за "Фиорентину" с 2021 года. За это время вингер сыграл 125 матчей, забил 38 голов и отдал 19 ассистов.

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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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