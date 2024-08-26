Официально: Ювентус оформил трансфер вингера Фиорентины

"Ювентус" оформил трансфер правого вингера Николаса Гонсалеса из "Фиорентины".

26-летний аргентинец сначала будет выступать за туринский клуб на правах аренды, а уже в конце сезона 2024/25 футболист присоединится к "Ювентусу" на постоянной основе за 28,1 миллиона евро.

Nicolas Ivan "Nico" Gonzalez to Juventus, prepare for take-off! ???? — JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 25, 2024

Гонсалес выступал за "Фиорентину" с 2021 года. За это время вингер сыграл 125 матчей, забил 38 голов и отдал 19 ассистов.