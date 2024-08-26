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Аталанта объявила о подписании легендарного колумбийского защитника
Куадрадо перешел в Аталанту как свободный агент
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" объявила о подписании однолетнего контракта с правым защитником Хуаном Куадрадо.
36-летний колумбиец с первого июня 2024 года свободный агент. До этого футболист играл за "Интер", где отметился 2 голевыми передачами в 12 матчах.
È arrivato El Panita ☕️????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 26, 2024
Bienvenido a Bergamo, Juan! ????????????????@Cuadrado || #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/qbbDybZtun
Куадрадо также защищал цвета таких команд как: "Ювентус", "Челси", "Фиорентина", "Удинезе", "Лечче".
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Источник:Atalanta
Опубликовал: Екатерина Власова
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