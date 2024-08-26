Федерико Кьеза может продолжить свою карьеру в Премьер-Лиге

"Ливерпуль" заинтересовался левым вингером "Ювентуса" Федерико Кьезой.

Как пишет Фабрицио Романо, то "красные" уже связались с представителями игрока и обсуждают условия возможного трансфера. Итальянский клуб готов рассмотреть предложение от "Ливерпуля", а сам Кьеза не против сменить чемпионат.

Аналитический портал Trasnfermarkt оценивает Федерико в 35 миллионов евро. Его контракт с "Ювентусом" действует до следующего лета.