Серия А. Первое очко Фабрегаса

Серия А. Второй тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Комо" 1:1

Голы: Пикколи 44 - Кутроне 53

0:3 в гостях от "Ювентуса" в первом матче "Комо" в Серии А после 21-летнего перерыва можно было понять. Тем более, что в первые 20-22 минут подопечные Сеска Фабрегаса играли абсолютно на равных. Но во втором туре наступил совсем другой матч. Также в гостях, что дает причину жаловаться. Против "Кальяри", в первом туре сыгравшего дома 0:0 с "Ромой" и вообще неуступчивого на Сардинии. Но против конкурента в борьбе против вылета, в матче против которого нельзя терять очки.

"Комо" сыграл вязко, цепко, как и требуется от новичка и аутсайдера. И даже более того. По владению мячом и ударам по воротам он матч выиграл. Белотти сразу же забил из офсайда, мощный удар Морено отбил вратарь. Стрефецца закрутил чуть неточно. Хотя пришел ответ. Лувумбо низом пробил в стойку. А в раздевалку Барба отпустил длинный мяч, который был прямо возле него (мы очень скучали по привозам этого защитника в Серии А), и Пикколи подставил голову.

Уже в начале второго тайма Кутроне закрутил, и тогда хозяевам помог рикошет от защитника. Сразу же подали угловой, Доссена сбросил, и Кутроне в падении замкнул в упор. Здесь уже никто не помог.

Рейна, кипер "Комо", бросился вперед и заблокировал удар Пикколи. Скуффет также работал, отражая удар Паса с рикошетом. Барба вновь пожелал привезти, и от него мяч катился в ворота, но Рейна успел вытащить из линии. В дальнейшем испанец не удержал мощный удар Марина, но в конце концов накрыл мяч. А форвард гостей Черри дважды не попадал в ворота метров с пяти.

Хорошее выступление "Комо" и положительный результат. А "Кальяри", как и в предыдущем сезоне, играет против команд Топ-10 гораздо лучше, чем против аутсайдеров.