Официально: Ребич вернулся в Серию А

Бывший вингер "Милана" и "Фиорентины" Анте Ребич вернулся в Серию А, подписав контракт с "Лечче" как свободный агент.

Итальянский клуб пока не сообщает деталей сделки.

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Benvenuto in giallorosso. La nostra maglia profuma di Salento!!! #ASud pic.twitter.com/z0sOSrlQVr — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 26, 2024

Анте также выступал за такие клубы как "Бешикташ", "Верона", "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт Ф". Вингер за всю свою карьеру сыграл 336 матчей, забил 74 гола и отдал 40 ассистов.