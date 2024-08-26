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Официально: Ребич вернулся в Серию А

Италия
Обновлено

Анте подписал контракт с Лечче

Официально: Ребич вернулся в Серию А

Lecce

Новина українською

Бывший вингер "Милана" и "Фиорентины" Анте Ребич вернулся в Серию А, подписав контракт с "Лечче" как свободный агент.

Итальянский клуб пока не сообщает деталей сделки.

Анте также выступал за такие клубы как "Бешикташ", "Верона", "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт Ф". Вингер за всю свою карьеру сыграл 336 матчей, забил 74 гола и отдал 40 ассистов.

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Анте Ребич Лечче
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Источник:
Lecce
Опубликовал: Екатерина Власова
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