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Мотта - после 3:0 с Вероной: Наш риск оправдался
Комментарий специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта дал комментарий после победы туринцев над "Вероной" (3:0). "Первый гол свидетельствовал о нашем настрое. Прессинговать соперников — значит идти на риск. Мы создавали свободные зоны, и в конечном итоге риск оправдался, потому что можно перехватить мяч на половине соперника и пойти прямо к воротам. Мы рады за Влаховича, так как он заслужил это за всю тяжелую работу, которую он проделывает как в атаке, так и в защите. Наши молодые парни имеют высокий индивидуальный класс. Мы все помогаем им прийти в наилучшее состояние. Можно сказать, что они главные герои. Когда они могут играть так, как сегодня, то делают разницу", - цитирует Влаховича Football Italia.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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