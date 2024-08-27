Мотта - после 3:0 с Вероной: Наш риск оправдался

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта дал комментарий после победы туринцев над "Вероной" (3:0).

"Первый гол свидетельствовал о нашем настрое. Прессинговать соперников — значит идти на риск. Мы создавали свободные зоны, и в конечном итоге риск оправдался, потому что можно перехватить мяч на половине соперника и пойти прямо к воротам.

Мы рады за Влаховича, так как он заслужил это за всю тяжелую работу, которую он проделывает как в атаке, так и в защите.

Наши молодые парни имеют высокий индивидуальный класс. Мы все помогаем им прийти в наилучшее состояние. Можно сказать, что они главные герои. Когда они могут играть так, как сегодня, то делают разницу", - цитирует Влаховича Football Italia.