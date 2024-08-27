Звёздный вингер Ювентуса поставил ультиматум Барселоне

Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза хочет добиться определённости от "Барселоны".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 26-летний итальянец и его агент Фали Рамадани подождут еще один день, чтобы оценить намерения каталонского клуба относительно трансфера.

Отмечается, что если "Барселона" не сделает конкретные шаги по оформлению сделки в течение 24 часов - Кьеза начнет рассматривать другие варианты. В частности, с "Ливерпулем".