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Звёздный вингер Ювентуса поставил ультиматум Барселоне
Время для "блауграны" истекает
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза хочет добиться определённости от "Барселоны".
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 26-летний итальянец и его агент Фали Рамадани подождут еще один день, чтобы оценить намерения каталонского клуба относительно трансфера.
Отмечается, что если "Барселона" не сделает конкретные шаги по оформлению сделки в течение 24 часов - Кьеза начнет рассматривать другие варианты. В частности, с "Ливерпулем".
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Источник:Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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