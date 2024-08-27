Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус арендовал 21-летнего форварда Порту
Потенциальная замена для Кьезы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский нападающий Франсишку Консейсау стал игроком "Ювентуса".
По условиям контракта 21-летний футболист будет выступать за туринский клуб до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что в соглашении не будет предусмотрена опция обязательного выкупа Консейсау.
В прошлом сезоне Франсишку отличился 8 голами и 8 результативными передачами в 43 матчах во всех турнирах.
Ufficiale | Francisco Conceição è un giocatore della Juventus ????⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) August 27, 2024
Bem-vindo! ????????
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Juventus
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Распиаренный и никакой". Сабо подверг жесткой критике двух лидеров Динамо
- Есть ли сюрпризы? Ребров назвал заявку сборной Украины на сентябрськие матчи Лиги наций
- Костюк побеждает американку в 1/64 финала и продолжает борьбу в US Open
- Полчаса игры. Известны оценки Малиновского за матч против Монцы
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн