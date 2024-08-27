Ювентус арендовал 21-летнего форварда Порту

Португальский нападающий Франсишку Консейсау стал игроком "Ювентуса".

По условиям контракта 21-летний футболист будет выступать за туринский клуб до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что в соглашении не будет предусмотрена опция обязательного выкупа Консейсау.

В прошлом сезоне Франсишку отличился 8 голами и 8 результативными передачами в 43 матчах во всех турнирах.