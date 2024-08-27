  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус арендовал 21-летнего форварда Порту
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус арендовал 21-летнего форварда Порту

Италия

Потенциальная замена для Кьезы

Ювентус арендовал 21-летнего форварда Порту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский нападающий Франсишку Консейсау стал игроком "Ювентуса".

По условиям контракта 21-летний футболист будет выступать за туринский клуб до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что в соглашении не будет предусмотрена опция обязательного выкупа Консейсау.

В прошлом сезоне Франсишку отличился 8 голами и 8 результативными передачами в 43 матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Тен Копмейнерс перейдет в Ювентус
yellow-arrow
Звёздный вингер Ювентуса поставил ультиматум Барселоне
yellow-arrow
Брентфорд интересуется защитником Фиорентины
Ювентус (Турин) Порту (Португалия) аренда Франсишку Консейсау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Juventus
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости