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Тен Копмейнерс перейдет в Ювентус

Италия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Тен Копмейнерс перейдет в Ювентус

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Сага вокруг полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса приближается к своему завершению. Руководство бергамасков дало "зеленый свет" относительно продажи своего игрока.

Сообщается, что "Ювентус" заплатит за нидерландца 52 млн евро фиксированной суммы плюс 7 млн евро доплат. Туринцы подпишут с полузащитником пятилетнее соглашение. В ближайшее время игрок должен пройти медобследование.

Добавим, что в прошлом сезоне Тен Копмейнерс провел 51 матч, где отметился 15 голами и 7 ассистами. Вместе с "Аталантой" он стал победителем последнего розыгрыша Лиги Европы.

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Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Тён Копмейнерс
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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