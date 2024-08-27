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Тен Копмейнерс перейдет в Ювентус
Об этом сообщает Фабрицио Романо
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Сага вокруг полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса приближается к своему завершению. Руководство бергамасков дало "зеленый свет" относительно продажи своего игрока.
Сообщается, что "Ювентус" заплатит за нидерландца 52 млн евро фиксированной суммы плюс 7 млн евро доплат. Туринцы подпишут с полузащитником пятилетнее соглашение. В ближайшее время игрок должен пройти медобследование.
????⚪️⚫️ Teun Koopmeiners to Juventus, here we go! Deal in place for Dutch midfielder with green light from Atalanta.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024
Package confirmed: €52m fixed fee plus €7m add-ons, five year deal for Teun who only wanted Juventus move.
Medical being planned ahead of formal steps. pic.twitter.com/vQ70mCg8fy
Добавим, что в прошлом сезоне Тен Копмейнерс провел 51 матч, где отметился 15 голами и 7 ассистами. Вместе с "Аталантой" он стал победителем последнего розыгрыша Лиги Европы.
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