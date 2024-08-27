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Аталанта подписала опытного голкипера сборной Португалии

Италия

Подтверждено

Аталанта подписала опытного голкипера сборной Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" объявила о подписании бывшего голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу.

36-летний футболист заключил однолетний договор и перешел в бергамский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с "Ромой".

Патрисиу пришел на замену аргентинскому голкиперу Хуану Муссо, который перешел в мадридский "Атлетико".

Добавим, что за свою карьеру Руй сыграл более 700 матчей.

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Португалия Аталанта (Бергамо) Руй Патрисиу
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Источник:
Atalanta
Опубликовал: Екатерина Власова
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