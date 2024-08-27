Аталанта подписала опытного голкипера сборной Португалии

"Аталанта" объявила о подписании бывшего голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу.

36-летний футболист заключил однолетний договор и перешел в бергамский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с "Ромой".

Патрисиу пришел на замену аргентинскому голкиперу Хуану Муссо, который перешел в мадридский "Атлетико".

Добавим, что за свою карьеру Руй сыграл более 700 матчей.