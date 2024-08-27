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Аталанта подписала опытного голкипера сборной Португалии
Подтверждено
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" объявила о подписании бывшего голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу.
36-летний футболист заключил однолетний договор и перешел в бергамский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с "Ромой".
Патрисиу пришел
Rui Patricio è nerazzurro ????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 27, 2024
Bem-vindo Rui Patricio ????????????#RuiPatricio || #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/hiVTDKkCUT
Добавим, что за свою карьеру Руй сыграл более 700 матчей.
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