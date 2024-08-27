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Аталанта арендует защитника леверкузенского Байера - Романо
Вот и все
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Байера" Одилон Коссуну может покинуть свою команду. Об этом сообщает Фабрицио Романо
"Аталанта" уже договорился об аренде игрока за 5,5 млн евро. Также в договоре есть пункт о выкупе за 25 млн евро, но нет никаких обязательных условий для активации этой опции.
Добавим, что в прошлом сезоне Одилон Коссуну провел 34 матча и отметился одним забитым мячом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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