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Аталанта арендует защитника леверкузенского Байера - Романо

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Аталанта арендует защитника леверкузенского Байера - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Байера" Одилон Коссуну может покинуть свою команду. Об этом сообщает Фабрицио Романо

"Аталанта" уже договорился об аренде игрока за 5,5 млн евро. Также в договоре есть пункт о выкупе за 25 млн евро, но нет никаких обязательных условий для активации этой опции.

Добавим, что в прошлом сезоне Одилон Коссуну провел 34 матча и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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