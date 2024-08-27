Аталанта арендует защитника леверкузенского Байера - Романо

Центральный защитник "Байера" Одилон Коссуну может покинуть свою команду. Об этом сообщает Фабрицио Романо

"Аталанта" уже договорился об аренде игрока за 5,5 млн евро. Также в договоре есть пункт о выкупе за 25 млн евро, но нет никаких обязательных условий для активации этой опции.

Добавим, что в прошлом сезоне Одилон Коссуну провел 34 матча и отметился одним забитым мячом.